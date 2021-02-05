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Вратарь сборной России по пляжному футболу Андрей Бухлицкий завершил карьеру

21:25
Андрей Бухлицкий.
Андрей Бухлицкий.
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Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Андрей Бухлицкий объявил о завершении карьеры, сообщает пресс-служба национальной команды.

Бухлицкий, которому 7 февраля исполнится 39 лет, в составе сборной России дважды выиграл чемпионат мира, четырежды Евролигу, трижды Межконтинентальный Кубок, дважды Кубок Европы и Европейские игры-2015. В 2011 году Бухлицкий был признан лучшим вратарем мира.

Ранее Бухлицкий рассказал о серьезных проблемах с ногой. Последние несколько лет он восстанавливался от травмы ноги и последовавшей инфекции.

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