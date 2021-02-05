Василий Березуцкий перевел экс-вратарю сборной России по пляжному футболу 3 миллиона на лечение. Тому грозила ампутация ноги

Бывший голкипер сборной России по пляжному футболу Андрей Бухлицкий рассказал о финансовой помощи, которую ему оказал тренер ЦСКА Василий Березуцкий при лечении.

— Вася очень сильно мне помог. Ногу мне починил, — сказал Бухлицкий в интервью Sports.ru. — Мне многие помогали в отношении моего здоровья. Вася? У меня был просто тупик. Жена говорит: «А что делать?» Я довольно скромный. У Васьки никогда ничего не спрашивал, честно. Просто позвонил и сказал, как есть. Никогда такого не было... Есть возможность, нет? Поможешь — не поможешь. Ну и все.

Как стало известно из интервью, Березуцкий дал на операцию Бухлицкого 3 миллиона рублей. Это основная сумма, на которую спортсмен прошел лечение в Сингапуре.