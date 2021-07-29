Состав сборной России по пляжному футболу на ЧМ определен на 80 процентов
Состав российской команды по пляжному футболу на домашний чемпионат мира определен на 80 процентов. Об этом сообщил старший тренер национальной команды Михаил Лихачев.
«1 августа мы соберемся на учебно-тренировочный сбор, — цитирует ТАСС Лихачева. — Сейчас футболисты получили от меня задания и выполняют их в группах в своих городах. В воскресенье мы встретимся, поговорим и приступим к учебно-тренировочной работе, направленной на хорошее выступление на чемпионате мира».
«Во второй части нашего сбора запланирован товарищеский матч, он состоится 14 августа. Это, можно сказать, будет наш экзамен перед чемпионатом мира. У нас намечен только один матч, и мы надеемся увидеть прообраз нашей игры уже в этой встрече», — добавил тренер.
Чемпионат мира состоится с 19 по 29 августа в Москве, игры турнира пройдут на Фестивальной площади СК «Лужники». Сборная России в группе А сыграет с командами США, Парагвая и Японии. Игры состоятся 19, 21 и 23 августа.
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