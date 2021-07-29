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Состав сборной России по пляжному футболу на ЧМ определен на 80 процентов

09:38

Состав российской команды по пляжному футболу на домашний чемпионат мира определен на 80 процентов. Об этом сообщил старший тренер национальной команды Михаил Лихачев.

«1 августа мы соберемся на учебно-тренировочный сбор, — цитирует ТАСС Лихачева. — Сейчас футболисты получили от меня задания и выполняют их в группах в своих городах. В воскресенье мы встретимся, поговорим и приступим к учебно-тренировочной работе, направленной на хорошее выступление на чемпионате мира».

«Во второй части нашего сбора запланирован товарищеский матч, он состоится 14 августа. Это, можно сказать, будет наш экзамен перед чемпионатом мира. У нас намечен только один матч, и мы надеемся увидеть прообраз нашей игры уже в этой встрече», — добавил тренер.

Чемпионат мира состоится с 19 по 29 августа в Москве, игры турнира пройдут на Фестивальной площади СК «Лужники». Сборная России в группе А сыграет с командами США, Парагвая и Японии. Игры состоятся 19, 21 и 23 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12013339

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