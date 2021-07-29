Назван состав сборной России по пляжному футболу на тренировочный сбор в Москве

Тренерский штаб сборной России по пляжному футболу назвал имена игроков, которые примут участие в учебно-тренировочном сборе, который пройдет в Москве. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Вратари: Максим Чужков («Кристалл»), Денис Пархоменко, Станислав Кошарный (оба — «Локомотив»).

Полевые игроки: Антон Шкарин, Остап Федоров (все — «Спартак»), Федор Земсков, Борис Никоноров, Андрей Новиков (все — «Локомотив»), Алексей Макаров, Кирилл Романов, Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Артур Папоротный (все — «Кристалл»), Виктор Крышанов («Лекс»), Николай Крышанов («Дельта»).

Сборы пройдут с 1 по 6 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 пройдет в Москве с 19 по 29 августа.