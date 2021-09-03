Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды чемпионам мира по пляжному футболу. Он отметил, что футболисты достойно защитили честь Москвы и России.

На церемонии награждения мэр заявил, что власти Москвы очень волновались, когда им выпала честь организовать чемпионат мира по пляжному футболу в столице.

«Москва не курортный город, один из самых крупнейших северных городов, но подготовиться — это одно, а вот выступить на таком чемпионате — это совсем другое, — приводит ТАСС слова Собянина. — То, как вы играли, нервы были на пределе, потому что много матчей проходило на грани: с дополнительным временем, пенальти. Какое у вас было состояние, даже трудно себе представить, тем не менее вы вели себя достойно, мужественно и показали высочайший класс игры. Огромное вам спасибо от всех любителей футбола. Вы достойно защитили честь нашего города и нашей страны».

Футболистам и их тренерам была объявлена благодарность мэра Москвы. В числе награжденных — Федор Земсков, Андрей Котенев, Станислав Кошарный, Юрий Крашенинников, Алексей Макаров, Борис Никоноров, Андрей Новиков, Артур Папоротный, Денис Пархоменко, Остап Федоров и Антон Шкарин.

Также Собянин наградил главного тренера сборной Михаила Лихачева. Последний выразил признательность за то, что Москва приняла Чемпионат мира и сделала это максимально успешным образом.

«Все наши зарубежные партнеры в полном восторге от того, как прошел чемпионат. Конечно, в условиях таких ковидных ограничений мы сделали максимум, и, конечно, большое вам спасибо за содействие в том, что с 2010 года ежегодно проходят международные турниры по пляжному футболу. Надеюсь, эта хорошая традиция будет продолжена в ближайшем будущем», — сказал Лихачев.

Напомним, чемпионат мира по пляжному футболу прошел в Москве с 19 по 29 августа. Россия впервые принимала эти соревнования. Все матчи турнира были проведены на временном стадионе, возведенном на территории Олимпийского комплекса «Лужники».