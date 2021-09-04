Стал известен состав сборной России по пляжному футболу для участия в суперфинале Евролиги

Тренерский штаб сборной России по пляжному футболу во главе с Михаилом Лихачевым назвал состав национальной команды для участия в суперфинале Евролиги, который пройдет с 9 по 12 сентября в португальском городе Фигейра-да-Фош, сообщает BSRussia.com.

Вратари: Денис Пархоменко, Станислав Кошарный (оба — «Локомотив»).

Полевые игроки: Антон Шкарин, Андрей Котенев, Остап Федоров (все — «Спартак»), Федор Земсков, Борис Никоноров, Андрей Новиков (все — «Локомотив»), Алексей Макаров, Артур Папоротный (оба — «Кристалл»), Николай Крышанов Владимир Раскин (оба — «Дельта»).

Расписание матчей сборной России

Групповой этап

9 сентября

19:00. Польша — Россия

10 сентября

19:00. Россия — Белоруссия

11 сентября

19:00. Россия — Испания