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Стал известен состав сборной России по пляжному футболу для участия в суперфинале Евролиги

15:53
Сборная России по пляжному футболу. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России по пляжному футболу. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тренерский штаб сборной России по пляжному футболу во главе с Михаилом Лихачевым назвал состав национальной команды для участия в суперфинале Евролиги, который пройдет с 9 по 12 сентября в португальском городе Фигейра-да-Фош, сообщает BSRussia.com.

Вратари: Денис Пархоменко, Станислав Кошарный (оба — «Локомотив»).

Полевые игроки: Антон Шкарин, Андрей Котенев, Остап Федоров (все — «Спартак»), Федор Земсков, Борис Никоноров, Андрей Новиков (все — «Локомотив»), Алексей Макаров, Артур Папоротный (оба — «Кристалл»), Николай Крышанов Владимир Раскин (оба — «Дельта»).

Расписание матчей сборной России

Групповой этап

9 сентября
19:00. Польша — Россия

10 сентября
19:00. Россия — Белоруссия

11 сентября
19:00. Россия — Испания

Дополнительная информация:

https://bsrussia.com/ru/news/mihail-lihachev-nazval-sostav-sbornoj-rossii-dlya-uchastiya-v-superfinale-evroligi-2021-goda-17265

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Иван Шитик все материалы автора

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