Стал известен состав сборной России по пляжному футболу для участия в суперфинале Евролиги
Тренерский штаб сборной России по пляжному футболу во главе с Михаилом Лихачевым назвал состав национальной команды для участия в суперфинале Евролиги, который пройдет с 9 по 12 сентября в португальском городе Фигейра-да-Фош, сообщает BSRussia.com.
Вратари: Денис Пархоменко, Станислав Кошарный (оба — «Локомотив»).
Полевые игроки: Антон Шкарин, Андрей Котенев, Остап Федоров (все — «Спартак»), Федор Земсков, Борис Никоноров, Андрей Новиков (все — «Локомотив»), Алексей Макаров, Артур Папоротный (оба — «Кристалл»), Николай Крышанов Владимир Раскин (оба — «Дельта»).
Расписание матчей сборной России
Групповой этап
9 сентября
19:00. Польша — Россия
10 сентября
19:00. Россия — Белоруссия
11 сентября
19:00. Россия — Испания
Дополнительная информация:
https://bsrussia.com/ru/news/mihail-lihachev-nazval-sostav-sbornoj-rossii-dlya-uchastiya-v-superfinale-evroligi-2021-goda-17265
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