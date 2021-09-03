Пляжный футбол
Новости
Чемпионат мира
Новости   //    Пляжный футбол

Арбитр ФИФА Березкин, который работал на четырех ЧМ по пляжному футболу, скончался в 41 год

13:29

Заместитель главного судьи всероссийских соревнований по пляжному футболу и арбитр ФИФА Александр Березкин скончался в 41 год.

Березкин был единственным российским арбитром, отработавшим на четырех чемпионатах мира.

Федерация пляжного футбола России выразила глубочайшие соболезнования семье и близким Березкина.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Марио Фернандес и Ионов не полетели со сборной России на матч против Кипра
ЧМ-2022, отборочный турнир: Италия сыграла вничью с Болгарией. Результаты матчей 2 сентября
В школах восьми регионов России уроком физкультуры стал урок футбола
«Локомотив» потратил больше всех в России, а теперь взял еще одного игрока ЦСКА. Рангник в огне
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд