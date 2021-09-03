Арбитр ФИФА Березкин, который работал на четырех ЧМ по пляжному футболу, скончался в 41 год
13:29
Заместитель главного судьи всероссийских соревнований по пляжному футболу и арбитр ФИФА Александр Березкин скончался в 41 год.
Березкин был единственным российским арбитром, отработавшим на четырех чемпионатах мира.
Федерация пляжного футбола России выразила глубочайшие соболезнования семье и близким Березкина.
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