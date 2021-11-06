Пляжный футбол
Новости
Чемпионат мира Клубный чемпионат мира
Новости   //    Пляжный футбол

Сенегал выиграл матч за 3-е место Межконтинентального кубка по пляжному футболу

18:20

Сборная Сенегала завоевала бронзу Межконтинентального кубка-2021 по пляжному футболу.

В матче за 3-е место сенегальцы переиграли команду Португалии со счетом 7:4.

В матче за пятое место Япония оказалась сильнее Испании — 5:4. В матче за 7-е место Парагвай уверенно победил ОАЭ — 8:3.

Напомним, что в финале встречаются сборные России и Ирана.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Утяжелители для спорта — польза и вред дополнительного веса для тренировок
В Самарской области решили не продлевать нерабочие дни после 7 ноября
0