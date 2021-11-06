Сенегал выиграл матч за 3-е место Межконтинентального кубка по пляжному футболу
18:20
Сборная Сенегала завоевала бронзу Межконтинентального кубка-2021 по пляжному футболу.
В матче за 3-е место сенегальцы переиграли команду Португалии со счетом 7:4.
В матче за пятое место Япония оказалась сильнее Испании — 5:4. В матче за 7-е место Парагвай уверенно победил ОАЭ — 8:3.
Напомним, что в финале встречаются сборные России и Ирана.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю