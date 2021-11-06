Сегодня, 6 ноября, в Дубае (ОАЭ) сборная России по пляжному футболу сыграет с Ираном в финале Межконтинентального кубка.

Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию матча Россия — Иран в прямом эфире можно будет смотреть здесь. Начало — в 18.30.

Ранее, 5 ноября, в 1/2 финала турнира россияне победили Португалию — 7:3.

Межконтинентальный кубок по пляжному футболу: расписание и результаты матчей сборной России