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Россия — Иран, пляжный футбол: прямая трансляция матча финала Межконтинентального кубка

15:00
Игроки сборной России по пляжному футболу. Фото Instagram
Игроки сборной России по пляжному футболу. Фото Instagram
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Сегодня, 6 ноября, в Дубае (ОАЭ) сборная России по пляжному футболу сыграет с Ираном в финале Межконтинентального кубка.

Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию матча Россия — Иран в прямом эфире можно будет смотреть здесь. Начало — в 18.30.

Ранее, 5 ноября, в 1/2 финала турнира россияне победили Португалию — 7:3.

Межконтинентальный кубок по пляжному футболу: расписание и результаты матчей сборной России

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