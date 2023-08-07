Сборная России по пляжному футболу проиграла Оману на Играх стран СНГ

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Сборная России по пляжному футболу проиграла национальной команде Омана в матче третьего тура группового этапа на II Играх стран СНГ — 4:7.

Российская команда заняла первое место в группе и вышла в плей-офф турнира.

Турнир проходит в Белоруссии с 4 по 14 августа. II Игры стран СНГ принимают Минск, Гродно, Витебск, Орша, Могилев, Гомель, Жлобин, Солигорск, Брест, Молодечно и Борисов.

Вчера, 6 августа, сборная России по пляжному футболу одержала крупнейшую победу в своей истории.