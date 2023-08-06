Сборная России по пляжному футболу одержала крупнейшую победу в своей истории

Сборная России по пляжному футболу обыграла национальную команду Узбекистана в матче второго тура группового этапа II Игр стран СНГ — 15:0.

Эта победа стала крупнейшей в истории российской национальной команды. Предыдущим достижением была победа над Андоррой со счетом 13:1 в 2009 году.

В третьем туре сборная России сыграет против команды Омана. Встреча пройдет в понедельник, 7 августа.

Турнир проходит в Белоруссии с 4 по 14 августа. II Игры стран СНГ принимают Минск, Гродно, Витебск, Орша, Могилев, Гомель, Жлобин, Солигорск, Брест, Молодечно и Борисов.