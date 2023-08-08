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Сегодня, 19:18

Сборная России по пляжному футболу не смогла выйти в финал Игр стран СНГ

Мария Гусева
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Сборная России по пляжному футболу проиграла национальной команде Ирана в полуфинальном матче на II Играх стран СНГ.

Основное время завершилось со счетом 4:4, в дополнительное время голов забито не было. В серии пенальти точнее оказались футболисты сборной Ирана (4:3).

В матче за бронзовые медали российская сборная сыграет с проигравшей командой пары Белоруссия — Оман.

Соревнования проходят в Белоруссии с 4 по 14 августа. II Игры стран СНГ принимают Минск, Гродно, Витебск, Орша, Могилев, Гомель, Жлобин, Солигорск, Брест, Молодечно и Борисов.

Игры проходят по 20 видам спорта. В них принимают участие спортсмены из России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также еще 13 стран, приглашенных на соревнования в статусе гостей.

Сборная России по пляжному футболу
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Сборная России по пляжному футболу проиграла Оману на Играх стран СНГ
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