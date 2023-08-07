ПФК «Локомотив» представил новый стадион на РЖД Арене

6 августа на стадионе «РЖД Арена» состоялось празднование старейшего в России профессионального праздника «День железнодорожника». Пляжный футбольный клуб «Локомотив» представил свою программу мероприятий, в которую вошли Матч легенд, детский турнир и выставочный матч между командой Московской железной дороги и Федеральной пассажирской компании.

На территории стадиона «РЖД Арена» впервые построен временный стадион для пляжного футбола. Открыл программу мероприятий ПФК «Локомотив» детский турнир «РЖД», среди детских команд 2013-2014 года рождения, в котором приняли участие 4 команды по 13 человек. Бомбардиры ПФК Локомотив и сборной России: Артем Волошин, Нуритдин Мамадиев, Ян Пелецкий — провели обучающий мастер-класс по пляжному футболу, взрослые и дети узнали базовые правила и терминологию пляжного футбола и получили стартовые навыки владения мячом. А после мастер-класса попробовали свои собственные силы в формате свободной игры.

Кульминацией праздника стал Матч легенд, где звезды большого футбола Евгений Алдонин, Егор Титов, Ринат Дасаев, Роман Павлюченко и другие сыграли против чемпионов мира по пляжному футболу, среди них Егор Еремеев, Илья Леонов, Нериус Бараса и не только, капитан команды и главный тренер бессменный Илья Леонов. Матч легенд завершился ничьей со счетом 5:5. У легендарных пляжников голы забили Крашенинников, Никоноров, Еремеев. Алдонин и Титов принесли голы свой звездной команде футболистов.

В завершение программы лучшие игроки футбольной команды Московской железной дороги и Федеральной пассажирской компании провели выставочный матч.

Отдельно стоить упомянуть фотозону с Кубком мира по пляжному футболу, а также наградами ПФК «Локомотив».

Лев Мазараки, вице-президент ПФК «Локомотив»: «Наш клуб является активным членом физкультурно-спортивного общества «Локомотив», мы подготовили большую программу мероприятий для семейного спортивно-музыкального праздника «Достигая цели!», где мы отвечаем за пляжный футбол. Лучшие игроки, лучшие тренеры ПФК «Локомотив» сделали все для гостей фестиваля, для популяризации «пляжки». В этом году впервые на территории «РЖД Арены» построен пляжный стадион, это важный этап в истории российского пляжного футбола и это говорит о развитии и продвижении нашего вида спорта в России. Вместимость стадиона — 2000 зрителей. В августе на новом стадионе будут проведены самые значимые матчи по пляжному футболу: с 18 по 20 августа пройдет заключительный этап чемпионата России по пляжному футболу-2023, а с 25 по 27 августа состоится суперфинал чемпионата России по пляжному футболу сезона-2023. ПФК «Локомотив» является соорганизатором и участником соревнований».

Также на стадионе «РЖД Арена» в августе в третий раз пройдет Кубок «Локомотива» по пляжному футболу среди студенческих команд. В турнире примут участие 38 студенческих коллективов: 32 команды юношей и 6 команд девушек. Кубок «Локомотива» среди вузов Москвы пройдет в два этапа: 8-13 августа и 28 августа — 3 сентября.

Екатерина Снеткова