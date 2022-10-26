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Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Белоруссии в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
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26 октября сборная России по пляжному футболу провела товарищеский матч против сборной Белоруссии в рамках учебно-тренировочного сбора в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу российской команды. В ее составе отличились Владимир Раскин, Егор Ремизов, Амадиус Виноградов, Кирилл Романов и Андрей Новиков.

Следующий матч сборная России проведет 28 октября против команды ОАЭ. Сбор продлится до 30 октября.

Ранее сборная России провела первый контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора. Соперником команды стала все та же сборная ОАЭ. Подопечные Михаила Лихачева одержали победу со счетом 3:2.

Сборная России по пляжному футболу
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Сборная России по пляжному футболу обыграла команду ОАЭ в товарищеском матче
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