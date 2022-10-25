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Сегодня, 19:08

Сборная России по пляжному футболу обыграла команду ОАЭ в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
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Сборная России по пляжному футболу 25 октября провела первый контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Дубае. Соперником команды стала сборная ОАЭ. Подопечные Михаила Лихачева одержали победу со счетом 3:2.

Забитыми мячами в составе россиян отметились Амадиус Виноградов, Николай Крышанов и Егор Ремизов. Стоит сказать, что по ходу первого периода российская команда уступала со счетом 0:2 и играла в меньшинстве после удаления голкипера Максима Долгополова.

Следующий матч в рамках сбора состоится в среду, 26 октября. Соперником сборной России станет команда Белоруссии.

Сборная России по пляжному футболу
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Сборная России по пляжному футболу может провести два матча в ОАЭ в октябре
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