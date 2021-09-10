Россия может сыграть с Украиной в суперфинале Евролиги по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу проиграла по пенальти Белоруссии (5:6) в матче группового этапа суперфинала Евролиги. Перед последним туром положение в группе 1 следующее (у всех по два матча):

Белоруссия — 4 очка, Россия, Испания — 3, Польша — 0.

Полуфиналов в турнире нет: первые команды из двух групп выходят в финал, вторые сыграют в матче за бронзу, третьи — за пятое место, четвертые — за седьмое. Напомним, что в пляжном футболе за победу в основное время дается три очка, за победу в овертайме — два, по пенальти — одно. За любое поражение — ноль.

Поэтому для попадания в финал России нужно не только обыграть в последнем туре Испанию, но и надеяться, что белорусы потеряют очки против поляков.

Отметим положение в группе 2:

Италия, Португалия — 6 очков, Украина, Швейцария — 0.

В финал выйдет победитель матча Италия — Португалия, а украинцы и швейцарцы определят, кто поборется за пятое место. Если выиграет Украина, то она может сыграть с нашей сборной, в случае если россияне уступят испанцам.