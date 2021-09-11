Женская сборная России по пляжному футболу вышла в финал Суперфинала Евролиги
16:32
Женская сборная России по пляжному футболу вышла в финал Суперфинала Евролиги, который проходит в городе Фигейра-да-Фош (Португалия).
В заключительном матче группового этапа российские футболистки обыграли команду Испании со счетом 4:0.
Таким образом, сборная России выиграла все три матча группы. В финале Суперфинала Евролиги россиянки сыграют с командой Англии. Матч состоится в воскресенье, 12 сентября.
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