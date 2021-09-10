Россия по пенальти проиграла Белоруссии в суперфинале Евролиги по пляжному футболу

В матче суперфинала Евролиги по пляжному футболу сборная России уступила команде Белоруссии.

Основное время завершилось вничью — 5:5. В серии пенальти точнее были белорусы — 4:2.

Белоруссия набрала 6 очков и вышла на первое место в группе В. У России осталось 3 очка.

Евролига

Суперфинал

Группа В

Россия — Белоруссия — 5:5. Пенальти — 2:4