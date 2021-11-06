Никоноров признан самым ценным игроком Межконтинентального кубка по пляжному футболу
19:39
Самым ценным игроком Межконтинентального кубка по пляжному футболу признан Борис Никоноров, сообщает «BSRussia.com».
Лучшим вратарем признан иранец Хамид Бехзадпур. Лучшим бомбардиром стал испанец Чики.
Победителем турнира стала сборная России. В финале россияне выиграли у команды Ирана (3:2). Российская команда выиграла Межконтинентальный кубок в четвертый раз, что является рекордом турнира.
Межконтинентальный кубок по пляжному футболу прошел в Дубае (ОАЭ) со 2 по 6 ноября.
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