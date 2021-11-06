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Никоноров признан самым ценным игроком Межконтинентального кубка по пляжному футболу

19:39
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Самым ценным игроком Межконтинентального кубка по пляжному футболу признан Борис Никоноров, сообщает «BSRussia.com».

Лучшим вратарем признан иранец Хамид Бехзадпур. Лучшим бомбардиром стал испанец Чики.

Победителем турнира стала сборная России. В финале россияне выиграли у команды Ирана (3:2). Российская команда выиграла Межконтинентальный кубок в четвертый раз, что является рекордом турнира.

Межконтинентальный кубок по пляжному футболу прошел в Дубае (ОАЭ) со 2 по 6 ноября.

Дополнительная информация:

https://bsrussia.com/page/3

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Сергей Федоров все материалы автора
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