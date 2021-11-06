Никоноров признан самым ценным игроком Межконтинентального кубка по пляжному футболу

Самым ценным игроком Межконтинентального кубка по пляжному футболу признан Борис Никоноров, сообщает «BSRussia.com».

Лучшим вратарем признан иранец Хамид Бехзадпур. Лучшим бомбардиром стал испанец Чики.

Победителем турнира стала сборная России. В финале россияне выиграли у команды Ирана (3:2). Российская команда выиграла Межконтинентальный кубок в четвертый раз, что является рекордом турнира.

Межконтинентальный кубок по пляжному футболу прошел в Дубае (ОАЭ) со 2 по 6 ноября.