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Губерниев — о победе сборной России в Межконтинентальном кубке: «Мы однозначно лучшие в мире»

19:35
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Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от победы сборной России по пляжному футболу над командой Ирана (3:2) в финале Межконтинентального кубка.

Дубай (ОАЭ). Межконтинентальный кубок. Финал Россия&nbsp;&mdash; Иран&nbsp;&mdash; 3:2. Золотой год «пляжников». Россия в четвертый раз выиграла Межконтинентальный кубок

«А как могут по-другому выступать чемпионы мира? После того, как следующий турнир после победы в финале пляжного мундиаля мы проиграли, футболисты реализовали свои лучшие качества во главе с блестящим тренером. Наши пляжники голодны до побед. Ими можно только гордиться. Слежу за парнями, всем передаю привет, они большие молодцы. Уровень мастерства свой поддержали. Видно, что у команды большой потенциал, они могут еще лучше играть. Хотя, казалось бы, лучше некуда, ведь все-таки уже чемпионы мира. На данный момент российские пляжные футболисты лучшие мире, однозначно», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Сборная России стала четырехкратным обладателем Межконтинентального кубка.

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