Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от победы сборной России по пляжному футболу над командой Ирана (3:2) в финале Межконтинентального кубка.

«А как могут по-другому выступать чемпионы мира? После того, как следующий турнир после победы в финале пляжного мундиаля мы проиграли, футболисты реализовали свои лучшие качества во главе с блестящим тренером. Наши пляжники голодны до побед. Ими можно только гордиться. Слежу за парнями, всем передаю привет, они большие молодцы. Уровень мастерства свой поддержали. Видно, что у команды большой потенциал, они могут еще лучше играть. Хотя, казалось бы, лучше некуда, ведь все-таки уже чемпионы мира. На данный момент российские пляжные футболисты лучшие мире, однозначно», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Сборная России стала четырехкратным обладателем Межконтинентального кубка.