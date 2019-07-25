Кирилл Романов: "Сборная России все идеально выполнила на 100 процентов"

Игрок сборной России Кирилл Романов после победы над Швейцарией в матче 2-го группового раунда отборочного турнира чемпионата мира отметил, что команда идеально выполнила план на игру.

– Тренер сказал, что сегодняшний матч будет большим шагом вперед к чемпионату мира, – цитирует ТАСС Романова. – Мы это понимали, нужно отдать должное всем ребятам, все были заряжены, были одним целым, одним костяком, быстро менялись. И даже дождь и вообще ничего не помешало нашим планам, хорошо тренерский штаб разобрал соперника, потому что мы полностью выполнили установку, владели преимуществом.

Конкретно со сборной Швейцарии, то как мы разобрали и действовали по установке, то все идеально выполнено на 100 процентов. Надеюсь, что это закрепим, все на эмоциях, но нужно подостыть – завтра все равно важный матч. Сегодня мы увидели, что в первом тайме сборная Азербайджана немного удивила, они хорошо играли, тактически грамотно действовали. Нам, конечно, надо остыть, сохранить все эмоции и силы, и завтра уже выпустим все.

Россия победила Швейцарию в первом матче второго группового этапа