Капитан сборной США назвал российскую команду одной из самых сильных на ЧМ по пляжному футболу

Капитан сборной США по пляжному футболу Ник Перера прокомментировал поражение от сборной России (4:5 ОТ) на чемпионате мира-2021 в Москве.

«Фантастический матч! Это было что-то особенное для болельщиков. Было напряжение до самого конца. Я очень горжусь своей командой. Мы очень усердно работали, у нас такая же хорошая команда, как и у России. Находясь здесь, напротив прекрасного стадиона, я думаю, что это очень хороший старт для нас. Хотя мы и не выиграли, но начали этот чемпионат мира хорошо.

Япония и Парагвай — это очень сильные команды. Сегодня мы сыграли с Россией, с одной из самых сильных сборных на этом чемпионате. Если мы будем играть так же, как и сегодня против остальных команд, то у нас есть все шансы добиться того, чего мы хотим. А мы хотим выйти из группы", — сказал Перера в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Российская команда на ЧМ-2021 выступает в группе А, где помимо американцев также играют Парагвай и Япония. В следующем туре Россия сыграет со сборной Парагвая, а США встретятся с командой Японии. Встречи пройдут 21 августа.