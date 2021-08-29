Самедов призвал сборную России по пляжному футболу перед финалом ЧМ забыть матч с Японией

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов остался в восторге от полуфинального матча ЧМ по пляжному футболу.

Сборная России накануне в драматичной игре взяла верх над Швейцарией. Выигрывая 3:1, она пропустила четыре мяча, затем свела матч к ничьей и в серии пенальти победила с перевесом в один гол.

«Вчера мне удалось посмотреть матч полностью — впечатления потрясающие, такая сумасшедшая концовка! Эмоции непередаваемые. Ребята просто лучшие, красавцы! Вырвали такой матч, концовка — огонь», — цитирует Самедова «Газета.Ru».

В финале российская сборная встретится с Японией. Эти команды уже играли на групповом этапе, и тогда Россия выиграла 7:1. Самедов призвал наших футболистов не оглядываться на тот матч.

«Финал — это финал. Каждый сделал свои выводы, будет перестраиваться. Это будет совершенно новая игра, тем более, титул на кону. Групповой этап позади», — подчеркнул игрок.

По мнению Самедова, у сборной России есть шансы взять третий в истории титул чемпиона мира. Он отметил, что главный тренер Михаил Лихачев, под руководством которого команда дважды становилась лучшей на планете, по-прежнему занимает свой пост.

«У команды остался тот же тренер, традиции сохраняются», — заключил Александр.