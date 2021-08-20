Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Егор Еремеев прокомментировал «СЭ» победу сборной России над США (5:4 ОТ) на чемпионате мира-2021 в Москве.

«Положительные эмоции от стартового матча. Победа есть победа, правда, для турнирной сетки 2 очка — маловато, но все равно положительная динамика. Американцы удивили чуть-чуть: по счету, по моральной подготовке. Думал, что просядут в третьем тайме. Впереди Парагвай — не скажу, что тревожно. Надо будет смотреть, разобрать ошибки, штаб там работает хорошо. С тактической точки зрения Парагвай уже разобрали, второй тренер Леонов смотрел их матч с блокнотом, записывал, что-то себе подметил слабые стороны», — сказал Еремеев «СЭ».

Российская команда на ЧМ-2021 выступает в группе А, где помимо американцев также играют Парагвай и Япония.

В следующем туре Россия сыграет со сборной Парагвая, а США встретятся с командой Японии. Матчи пройдут 21 августа.