Пляжный футбол
Новости
Чемпионат мира
Новости   //    Пляжный футбол

Еремеев — о победе России над сборной США: «Для турнирной сетки 2 очка маловато»

11:10
19 августа. Москва. Россия — США — 5:4 ОТ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
19 августа. Москва. Россия — США — 5:4 ОТ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Егор Еремеев прокомментировал «СЭ» победу сборной России над США (5:4 ОТ) на чемпионате мира-2021 в Москве.

«Положительные эмоции от стартового матча. Победа есть победа, правда, для турнирной сетки 2 очка — маловато, но все равно положительная динамика. Американцы удивили чуть-чуть: по счету, по моральной подготовке. Думал, что просядут в третьем тайме. Впереди Парагвай — не скажу, что тревожно. Надо будет смотреть, разобрать ошибки, штаб там работает хорошо. С тактической точки зрения Парагвай уже разобрали, второй тренер Леонов смотрел их матч с блокнотом, записывал, что-то себе подметил слабые стороны», — сказал Еремеев «СЭ».

Российская команда на ЧМ-2021 выступает в группе А, где помимо американцев также играют Парагвай и Япония.

В следующем туре Россия сыграет со сборной Парагвая, а США встретятся с командой Японии. Матчи пройдут 21 августа.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Звенигородская все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Мегазвезда пляжного футбола с дипломом инженера-архитектора. Кто такой Алексей Макаров, похоронивший сборную США
В Международной федерации гимнастики сообщили о непредвзятости судейства на Олимпиаде
«Мне 18 лет! Бью жестко, хорошо дышу, бегаю по 9 км». Александр Емельяненко уверяет: он в полном порядке
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд