Дюков: «РФС постарается сделать все, чтобы развить пляжный футбол»

Президент РФС Александр Дюков рассказал о важности чемпионата мира по пляжному футболу, который прошел в России в 2021 году.

«Важно, что чемпионат мира по пляжному футболу привлек очень высокий интерес со стороны зрителей. Этот ЧМ познакомил миллионы россиян с этим видом спорта. Ваша успешная игра, характер, повысили интерес к пляжному футболу. Понятно, что у нас в стране климат не позволяет проводить соревнования каждый год, но мы, РФС, постараемся сделать все, чтобы развить пляжный футбол», — сказал Дюков на торжественном вечере пляжного футбола, который организован РФС и проходит в четверг в «Лужниках».

Россия впервые приняла мировое первенство по пляжному футболу. Российская команда стала победителем турнира, завоевав титул чемпиона мира в третий раз.

(Антон Иванов)