Михаил Лихачев: «Владимир Путин поздравил меня первым с победой на чемпионате мира»
Лихачев рассказал о поздравлении с победой на чемпионате мира от Путина
20:50
Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев рассказал, что президент страны Владимир Путин первым поздравил его с победой на чемпионате мира.
«Путин поздравил меня первым с победой, а также всю нашу сборную, в общем всех, кто внес вклад в эту великую победу. Спасибо всем, кто поддерживал нас!» — сказал Лихачев на торжественном вечере пляжного футбола, который организован РФС и проходит в четверг в «Лужниках».
Сборная России победила на чемпионате мира 2021 года, обыграв в финале команду Японии. Мировое первенство впервые проходило в России.
(Микеле Антонов)
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