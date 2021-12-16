Михаил Лихачев: «Владимир Путин поздравил меня первым с победой на чемпионате мира»

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев рассказал, что президент страны Владимир Путин первым поздравил его с победой на чемпионате мира.

«Путин поздравил меня первым с победой, а также всю нашу сборную, в общем всех, кто внес вклад в эту великую победу. Спасибо всем, кто поддерживал нас!» — сказал Лихачев на торжественном вечере пляжного футбола, который организован РФС и проходит в четверг в «Лужниках».

Сборная России победила на чемпионате мира 2021 года, обыграв в финале команду Японии. Мировое первенство впервые проходило в России.

(Микеле Антонов)