В России снова проходит футбольный чемпионат мира. И его наши реально могут выиграть

Пожалуй, ни один другой турнир не косплеил так хорошо ЧМ-2018, как Кубок мира по «пляжке» в «Лужниках».

Слово «Россия» избегают

— Ребята, давайте поддержим сборную... ну, вы знаете это слово! — кричит диктор с трибун временного стадиона в «Лужниках». Возможно, в Москве сейчас проходит самый сюрреалистичный чемпионат мира, который мы когда-либо проводили. Слово «Россия» официально запрещено, поэтому заводиле приходится изворачиваться и придумывать сотни эвфемизмов для названия нашей страны. Сборную РФС чуть ли не официально назвали «Наши парни», это название используется на телевидении и в зарядах, на официальных логотипах и в сувенирных магазинах.

Но это, пожалуй, единственное, что отличает атмосферу в «Лужниках» от того, что творилось тут три года назад на чемпионате мира по большому футболу. Да, есть ограничения по заполнению стадиона, маски (к которым относятся довольно либерально) — толпы образца 2018-го кажутся другим миром. Но в целом атмосфера напоминает тот чемпионат мира максимально.

Схожий дизайн, надписи FIFA повсюду, латиноамериканские болельщики, которые по дороге на стадион танцевали в вагоне, идущем по Московской кольцевой железной дороге, или МЦК. Оказывается, умеем и мы делать шоу — и не только на потребу иностранной публике. Только один инцидент омрачил турнир — это задержание белорусских болельщиков, пришедших поболеть за свою сборную с известным флагом спартаковских цветов. Штраф 5000 рублей за некое «нарушение правил поведения».

26 августа. Москва. Россия — Испания — 4:2. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Наши были в шаге от вылета

Одна проблема — очень много билетов перед турниром разобрали «перекупы», и теперь их можно найти на неофициальных сайтах по цене в 7-8 номиналов. Спекулянты знали, куда вкладываться. Но, тем не менее, если вы вдруг увидите билеты на оставшиеся матчи на сайте ФИФА, если есть возможность — обязательно идите. Погулять вокруг стадиона и фан-зоны можно и бесплатно.

Один из немногих минусов ажиотажа в «Лужниках» — очереди. Чтобы взять бутылку кока-колы, придется потратить несколько минут. Фото «СЭ»

Что важно — «наши парни» пока идут по турнирной сетке без поражений, хотя очень тяжело и чуть ли не героически. В группе к последнему туру у россиян были все шансы вылететь. Неожиданно в двух первых матчах хозяева не смогли в основное время справиться ни с США, ни с Парагваем. А в пляжном футболе действует очень интересная очковая система — 3 очка за победу в основное время, 2 — в дополнительное, 1 — по пенальти. А за поражение в любом случае 0. И при равенстве очков — подсчет общей разности мячей.

В итоге к последнему туру вроде бы сложилась комфортная ситуация: 6 очков у Японии, 3 у России, по 0 у Парагвая и США. Но тут парагвайцы неожиданно разнесли американцев — 9:4, и оказалось, что для команды РФС встреча с Японией стала матчем жизни. Любое поражение заканчивало чемпионат. Слава богу, японцы решили не выкладываться и уступить России с нужной разницей, чтобы свести в 1/4 финала подопечных Михаила Лихачева и Испанию, а самим выйти на Таити.

Наши выиграли — 7:1, один из голов забил вратарь Чужков. На этом матче довелось побывать, и поверьте, я давно не видел, чтобы за Россию болели так весело и разнообразно. Не один заряд «Россия! Россия!», на который в последнее время способны наши стадионы, а разнообразная музыка, от смешного при счете 6:0 хита «Чайфа» до зажигания фонариков на телефоне и танцев под «Видели ночь». Отличный подбор музыки, «волны», фан-зона с настольным футболом, пуфами, сценой и увеселениями. И Первый концерт Чайковского перед началом матчей. Короче, умеют русские веселиться на пляжах не только под орущий из колонок шансон, разбрасывая вокруг окурки.

Потасовка с испанцами и шанс на золото

В итоге мы получили четвертьфинал с Испанией в «Лужниках» — тут вы сами догадались, что это один в один ностальгическое дежавю с ЧМ-2018, и можно особый пафос по этому поводу не разводить. Но без героизма не обошлось — россиянам показали две красные карточки, матч несколько человек закачивали через боль после стыков, а один из чистых голов не засчитал судья из Аргентины Ромо. Он успел показать желтую еще и нашему тренеру, а игра закончилась потасовкой. А решающим стал сумасшедший гол Папоротного в меньшинстве.

Но 4:2 — и теперь Россия в полуфинале без нескольких дисквалифицированных футболистов и с несколькими на уколах сыграет против Швейцарии во главе с 36-летним капитаном Деяном Станковичем. Так получилось, что основные фавориты чемпионата уже выбыли. Португалию отправили домой еще на групповом этапе, Бразилию вынес Сенегал в другом четвертьфинале, Испания пострадала от России. Еще остались те самые хитрые японцы. Швейцарцы сильны, но последний раз с медалями ЧМ были в 2009 году. Еще одна наша надежда — что в четвертьфинале они расстреляли всю обойму, уничтожив Уругвай 10:1. Наконец, в очень похожей ситуации российская сборная была два года назад перед четвертьфиналом с мощной Бразилией — но выиграла 4:3.