Невероятная победа, которая войдет в историю! Россия чудом спаслась за 19 секунд до конца, а третий вратарь выиграл серию пенальти

Российская сборная в невероятном по драматизму матче пробилась в финал чемпионата мира по пляжному футболу.

Швейцария — Россия — 5: 5 (1:2, 3:1, 1:2, 0:0). Пенальти — 4:5

Голы: Крашенинников, 1 (0:1). Никоноров, 5 (0:2). Отт, 6 (1:2). Котенев, 13 (1:3). Ходель, 18 (2:3). Ходель, 19 (3:3). Станкович, 22 (4:3). Ходель, 30 — с пенальти (5:3). Никоноров, 34 (5:4). Шкарин 36 (5:5).

Серия пенальти: Борер — 1:0. Федоров — 1:1. Штайнеманн — 1:1 (вратарь). Никоноров — 1:2. Спакка — 2:2. Шишин — 2:3. Ходель — 3:3. Новиков — 3:4. Станкович — 4:4. Крашенинников — 4:5.

Без трех лидеров

Говорят, многие тренеры начинают думать о следующей игре, когда раздается финальный свисток. Не все, конечно, но в случае с наставником российской сборной Михаилом Лихачевым после невероятно драматичного четвертьфинала с Испанией именно так и было. Причина — дисквалификация сразу трех важнейших футболистов. Да, Федор Земсков на этом турнире не так ярок, как на ЧМ-2019, и забил всего один гол своей фирменной бисиклетой, но он важен в командной игре. А класс может проявиться даже в одном эпизоде, который способен решить все.

Что до Алексея Макарова и Артура Папоротного — они на домашнем чемпионате мира системообразующие исполнители. Бойцы, трудяги и одновременно звезды в атаке, заменить которых крайне сложно. Хотя два года назад — в легендарном четвертьфинале с Бразилией — этот же тандем отсутствовал по аналогичной причине, и все равно справились.

Хорошо, что обошлось без серьезной травмы у голкипера Станислава Кошарного. Ночь после Испании он провел в больнице, однако обследование не выявило у него серьезной травмы спины, и наутро голкипер вернулся в расположение сборной. В заявке у нас, впрочем, были все три голкипера, включая еще не игравшего на этом турнире Дениса Пархоменко.

«Даже не знаю, может самому переодеться уже? Будем готовиться, мы проходили разные ситуации за эти годы. Будем выходить и бороться до последнего патрона», — сказал Лихачев в интервью BSRussia.

Знать и уметь

Швейцария на этом чемпионате хороша. Хотя и вскочила в последний вагон уходящего поезда благодаря отказу ехать в Москву со стороны Украины, которой она уступила в четвертьфинале отборочного цикла. Это, конечно, не Дания на Евро-1992, но определенные аналогии имеются. Выступления в финальной стадии швейцарцы начали с победы по пенальти над Бразилией, после чего обыграли Белоруссию и Сальвадор, а на старте плей-офф со счетом 10:1 уничтожили Уругвай, сенсационно не пустивший в четвертьфинал действующих чемпионов мира португальцев.

«Они на этом турнире забивают стабильно много, но в обороне у них существуют зоны, в которые можно врываться и забивать. Будет классный матч. Я ожидаю большое количество голов и очень верю, что они будут с нашей стороны», — делился мнением о сопернике для BSRussia лучший бомбардир сборной России Борис Никоноров.

Главное — команда не только все знала о сильных и слабых сторонах соперника, но и понимала, как это использовать. Максим Чужков в дебюте сделал буквально все. Потащил сложнейший удар, а потом выдал такой пас к чужим воротам, что уже на 36-й секунде Юрий Крашенинников с лета выстрелил в дальний угол. Россия и без звезд может сделать красиво! А характер с нами всегда — независимо от состава. Никоноров его в который уже раз продемонстрировал, когда перед вторым голом выцарапал мяч у защитника.

Швейцарии, которая подошла к полуфиналу в статусе самой результативной команды турнира, в первом периоде мало что позволяли. Из нескольких перспективных штрафных соперник реализовал один — за счет коварного рикошета от песка. А лучший снайпер чемпионата Деян Станкович перед перерывом получил желтую карточку, не успев к мячу.

Почти шок

За здравие началась и вторая треть игры. Андрей Котенев вместо удара через себя исполнил передачу, а когда защитник неудачно вынес мяч, с подбора левой пробил в «девятку». Дебютант чемпионатов мира с каждым матчем превращается во все более важную фигуру. Только швейцарцы с их качеством игры, на чем, кстати, делал акцент Лихачев, могли взорваться в любой момент. В итоге Гленн Ходель за 46 секунд дважды пробил занявшего место в воротах Кошарного, начав с бисиклеты после аута, а потом Станкович довел свой лицевой счет до десяти мячей.

Атака, по ходу которой мяч ни разу не опустился на песок, завершилась ударом «ножницами» и получилась шедевральной. Это было одновременно красиво и больно, ведь к третьему периоду 3:1 превратились в 3:4. Вдобавок ко всему появились новые претензии к судьям — подключившегося в атаку Кошарного сбили с ног, однако арбитр игру не остановил. Что ж, требовалось спасать игру, не рассчитывая на благосклонность людей со свистками.

К соперникам вопросом точно не было, и Станкович заслужил приз фейр-плей. Когда судья не зафиксировал его фол, и наш игрок получил повреждение, капитан швейцарцев благородно не продолжил атаку. Но есть ситуации, когда все очевидно. Как «фол последней надежды» Михаэля Мицева. Увы, Кирилл Романов не только не смог пробить вратаря: в большинстве он получил второе предупреждение, а двойным наказание сделал оформивший с пенальти хет-трик Ходель.

Новое чудо на песке

Однако в пляжном футболе сдаваться не принято. А при потрясающих трибунах в «Лужниках» это просто невозможно. Никоноров — а кто же еще — забил сумасшедший гол. С разворота из-под защитника, и мяч проскочил между ногами обескураженного Эллиота Монода. И за оставшиеся две с половиной минуты было столько поводов говорить о драме!

За 1:23 до конца после срезки защитника Андрей Новиков головой не попал в беззащитный угол. Никоноров, как в баскетболе, пошел на умышленный фол. Потом заработал его сам, и швейцарский вратарь потащил штрафной от Антона Шкарина. Но именно 38-летний капитан и двукратный чемпион мира зажег на табло две «пятерки» за 19 секунд до конца основного времени!

Овертайм — продолжение безумия. С нашими отличными атаками. С сумасшедшим сэйвом Кошарного и промахом Станковича по пустым воротам. Эта битва была обречена закончиться серией пенальти, которую в воротах начал Пархоменко. На этом турнире у каждого должен быть свой звездный час. Денис отбил второй удар, а Крашенинников как начал игру голом, так и закончил ее решающим пенальти. Россия в финале! Идем за золотом.