Мегазвезда пляжного футбола с дипломом инженера-архитектора. Кто такой Алексей Макаров, похоронивший сборную США

Рассказываем о герое первого матча нашей сборной на чемпионате мира.

Живая легенда

Стартовый матч мирового первенства против сборной США получился для России исключительно сложным и подтвердил две прописные истины. Во-первых, у нашей сборной игры открытия не первый раз превращаются в нервотрепку. Во-вторых, слабых соперников на таком уровне в пляжном футболе не бывает. А то, что подопечные Михаила Лихачева все-таки дожали неуступчивых американцев, — следствие класса наших игроков. Особенно ветеранов, прошедших огонь, воду и медные трубы. И неудивительно, что судьбу матча решил один из них — заработавший решающий штрафной и забивший победный мяч за 13 секунд до конца овертайма, а потом отстоявший собственные ворота Алексей Макаров.

Вот так был забит решающий гол ???



Макаров четко положил со стандарта за 13 секунд до конца. Как же это было круто ??? pic.twitter.com/JgiKnAun5c — Матч ТВ (@MatchTV) August 19, 2021

В сборной 33-летний Макаров с 2007 года. На его счету 264 матча и 186 голов в составе национальной команды. Начинал он, естественно, с большого футбола, попав в школу «Спартака» к тренеру Алексею Гришину. Потом сменил несколько столичных детско-юношеских команд и выпускался из «Строгино». Там же — уже на взрослом уровне — для него начался пляжный футбол, попробовать который впервые удалось в 2006-м — уже после опыта в мини-футболе.

— Потом передо мной встал выбор: учеба или спорт. Я предпочел образование, поступил в университет. Но спорт тоже не оставил. Попробовал себя в пляжном футболе. Мне понравилось, у меня стало получаться. Сейчас ни о чем не жалею. Если бы остался в большом футболе, неизвестно, смог ли бы добиться всего, что имею сейчас, — рассказывал Макаров в интервью «РГ» после победы на ЧМ-2011 и присвоения в 2012 году звания «заслуженный мастер спорта».

Из «Спартака» — в Питер

Дальше все шло только вверх. Саратовская «Дельта», семь лет в «Локомотиве», «Спартак» и теперь питерский «Кристалл». На берега Невы Макаров переехал после того, как серьезно пострадавший во время пандемии красно-белый клуб объявил о смене вектора развития. Еще в начале 2020 года команда при прилично заполненных трибунах на Ходынке играла в финале клубного чемпионата мира — и тут рассталась с тренерским штабом и почти всеми звездами. 38-летний капитан сборной Антон Шкарин превратился в играющего главного тренера, а состав пополнила молодежь из академии.

Макаров — один из символов золотого поколения сборной, которая завоевала два золота и две бронзы чемпионатов мира, пять раз побеждала в Евролиге, трижды — в Межконтинентальном кубке, взяла два Кубка Европы и выиграла Европейские игры. Добавляем сюда шесть титулов чемпиона России и получаем идеальный образ одной из легенд отечественного пляжного футбола.

— Было интересно посмотреть, что из себя представляют русские футболисты. Да, возможно, в зрелищности мы потеряли из-за отсутствия зарубежных мастеров, но с другой стороны — мы увидели хороший прогресс ряда российских пляжных футболистов, а от некоторых, честно признаюсь, ожидал большего. Одно дело — наблюдать и надеяться, что легионеры все сделают, а другое — проделывать ту же самую работу самому и порадоваться за себя, а не аплодировать, сидя на скамейке. Данный формат показал, что российскому пляжному футболу нужен лимит в пользу русских футболистов. И через два-три года, возможно, мы получим таких звезд мирового масштаба, как Федор Земсков и Борис Никоноров, — заметил в интервью bsrussia.com Макаров, комментируя тот факт, что в прошлом сезоне в российской Суперлиге не было легионеров.

Диплом на отлично

В 2013-м — после второй победы сборной на чемпионате мира — ее наставник Михаил Лихачев в интервью «МК» давал характеристики своим подопечным. Макаров удостоился следующей: «Одна из мегазвезд мирового пляжного футбола. Если он находится в идеальной форме, справиться с ним невозможно».

Кстати, по специальности Макаров — архитектор-строитель.

— Диплом защищал в 2009 году, тема — «Многоэтажный жилой дом с подземным паркингом». Все делал сам, единственное, где мне помогли, — экономический раздел, расчет сметы. Кучу чертежей готовил, чертил в «Автокаде». Пытался Антона Шкарина научить, он практически по такой же специальности учился, только вуз у него был — шарашкина контора (улыбается). Шкара — творческий человек, все решил чертить карандашом. Диплом готовил долго, начал практически сразу после Нового года. На защиту приехал прямо с турнира, не доиграл. Первыми зашли все отличники и я, шесть человек. Я получил пятерку, все остальные — четыре, тут меня сразу же и возненавидели (смеется). А я на самом деле очень хорошо был готов. И тогда надеялся, и до сих пор верю, что когда-нибудь буду работать по профессии, — рассказывал Макаров в интервью bsrussia.com.

То интервью — почти семилетней давности. И пока Алексей по-прежнему спортсмен, всего месяц назад выигравший с «Кристаллом» Кубок европейских чемпионов и до сих пор не пресытившийся наградами и титулами. Один из тех, на ком держится фундамент сборной России, которая мечтает выиграть дома свой третий титул чемпионов мира.