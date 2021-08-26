Нервы, два удаления и супергол в меньшинстве. Россия прошла Испанию и сыграет в полуфинале!

Следующий соперник — Швейцария

Чемпионат мира. 1/4 финала

Россия — Испания — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Голы: Котенев, 6 (1:0). Никоноров, 14 (2:0). Макаров, 15 (3:0). Суарес, 20 (3:1). Майор, 22 (3:2). Папоротный, 33 (4:2).

Гол дебютанта

— У Испании на данный момент идеальное соотношение молодых и опытных игроков, большая группа очень ярких спортсменов. Мне кажется, эта сборная сейчас в самом соку, — говорил перед стартом чемпионата RT главный тренер российской команды Михаил Лихачев.

С одной стороны, такой оппонент в четвертьфинале — что-то близкое к Канаде на последнем хоккейном чемпионате мира. С другой — пляжная версия футбола слишком непредсказуема. На групповом этапе никто не мог предположить, что испанцы проиграют Таити 8:12, хотя соперник столкнулся с невероятными кадровыми проблемами как перед матчем, так и по ходу игры.

А какая драма случилась с действующим чемпионом мира Португалией, которая вроде бы уверенно обыгрывала Уругвай, но упустила перевес в два мяча и, проиграв 6:7, даже не вышла в плей-офф! Так что прогнозы здесь неуместны. Нужно было просто ждать игры с Испанией, которую Лихачев назвал матчем с фантастической вывеской, и верить, что нынешний четвертьфинал получится столь же запоминающимся, как матч той же стадии на ЧМ-2019 с Бразилией.

Родоначальники пляжного футбола, кстати, второй раз подряд остаются без медалей, в первой игре дня уступив в дополнительное время Сенегалу (4:5). А наша встреча началась в такой плотной борьбе, что первые три удара нанес голкипер российской команды Максим Чужков. Забил же заслуживший свой шанс Андрей Котенев. На чемпионате он дебютировал только в матче с Японией, но успел отметиться голевой передачей. Теперь — забил сам, классно сыграв на опережение после аккуратной скидки своего играющего тренера в «Спартаке» и капитана сборной Антона Шкарина.

Мы же отыграли первый период на ноль. Чужков один раз выгреб мяч буквально с линии ворот, а сменивший его Антон Кошарный как начал свой отрезок, намертво забрав опасный штрафной, так и отыграл свой отрезок идеально. Когда же испанцы начали второй тайм с удара, на линии вовремя оказалась наша палочка-выручалочка на этом чемпионате — Алексей Макаров.

Минус три звезды в полуфинале

Признаться, многим в этот момент стало тревожно, но как же вовремя очередной важный — и свой пятый на турнире — гол забил Борис Никоноров! Столкнувшись с вратарем соперника, не выключился из эпизода и, вскочив на ноги, с разворота эффектно поразил цель. И практически сразу удача улыбнулась Макарову. Штрафной, сверхдальняя дистанция, и отскок от кочки ставит в тупик голкипера испанцев Дону.

Дальше, правда, дела пошли не так, как хотелось бы. Во-первых, испанцы размочили счет с назначенного в неоднозначной ситуации штрафного. Во-вторых, сделавший хет-трик с Японией Артур Папоротный в не требовавшей того ситуации получил предупреждение, означавшее дисквалификацию на гипотетический в тот момент полуфинал. Наконец, арбитр посчитал, что после удара Кошарного мяч от перекладины не опустился за линию ворот, и практически сразу удалил с поля получившего второй «горчичник» Макарова.

Соперник реализовал численное преимущество, 3:0 за две минуты превратились в 3:2, и мы получили очередную инфарктную игру. В третьем периоде напряжение достигло пика. На площадке буквально искрило, и качели могли качнуться в любую сторону. За 3:58 до конца Кошарный вытащил бисиклету Пабло Гонсалеса, а Никоноров ценой второго за матч болезненного повреждения заблокировал добивание в пустой угол. Испанцы же не остановили игру, когда на песке остались лежать столкнувшиеся друг с другом Кирилл Романов и Дмитрий Шишин.

Пик — удаление Федора Земскова, который по итогам одного эпизода получил две желтые карточки. Две минуты в меньшинстве мы стояли стеной, а Папоротный выдал невероятный номер. Дотащил мяч до угла площадки и, выйдя из окружения двух испанцев, с разворота пробил мимо рванувшего помогать партнерам Доны. Папоротного, как и еще двух наших звезд, не будет в полуфинале, тревожно и за державшегося за спину Кошарного. Но главное — Россия продолжает поход за мечтой. В субботу — продолжение со Швейцарией.