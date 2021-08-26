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В Госдуме отреагировали на выход сборной России в полуфинал ЧМ по пляжному футболу

22:29
Сборная России по пляжному футболу. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России по пляжному футболу. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» победу сборной России в матче четвертьфинала чемпионата мира по пляжному футболу с Испанией (4:2).

 
Сборная России вышла в&nbsp;полуфинал домашнего&nbsp;ЧМ.Нервы, два удаления и супергол в меньшинстве. Россия прошла Испанию и сыграет в полуфинале!

«С Испанией были хорошие шансы на победу, я это говорил. Всегда матчи с ними проходили напряженно. Испанцы достаточно известны как одни из лучших игроков в классическом футболе. У нас все наоборот. Мы более сильны в пляжном футболе. Мы поздравляем нашу команду, всех болельщиков и специалистов. Четвертьфинал это уже хороший результат. Тем более это домашний чемпионат мира, домашний стадион, хоть это и временное сооружение, но родные стены всегда греют. Мы надеемся, что впереди еще не один матч. Каждый выигранный матч — путевка к следующему. Очень надеемся, что команда продолжит свое потрясающее выступление.

Швейцария известна своей организованностью и командной игрой. Там особо нет звезд, но команда сплоченная. Думаю, для нас это неплохой вариант и есть хороший шанс победить на чемпионате. Я считаю, наши поймали драйв в игре с Японией. Они получили кайф от игры, который должен продлиться до финальной части соревнований», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

За выход в финал российская команда поборется с Швейцарией, которая в четвертьфинале разгромила Уругвай — 10:1. Полуфинал состоится 28 августа в Москве.

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