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Михаил Лихачев: «Нет никаких слов, чтобы оценить, что судьи вытворяли на поле»

22:33
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Главный тренер сборной России по пляжному Футболу Михаил Лихачев подвел итоги матча 1/4 финала чемпионата мира против Испании (4:2).

— Как оцениваете сегодняшнее судейство?

— Мы должны оценивать только самих себя. У меня нет никаких слов, чтобы оценить то, что судьи сегодня вытворяли на поле. И фактом того, что мы выиграли можно наслаждаться втройне.

— Есть объяснение, почему так все происходит?

— Нам не надо помогать, если мы хозяева. Это нечестно! К сожалению, судьи принимают странные решения. Я не понимаю. Может, у них квалификация плохая. Может, у них какие-то свои интересы. Мне сложно говорить. Я прохожу уже 5-й чемпионат мира. Как минимум, в трех из них — было что-то похожее

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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