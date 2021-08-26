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Стали известны все пары полуфинала чемпионата мира по пляжному футболу

22:00
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Завершились четвертьфинальные матчи чемпионата мира по футболу, который проходит в Москве. В заключительном встрече сборная России обыграла испанцев со счетом 4:2.

Таким образом, стали известны все пары полуфинала:

Россия — Швейцария

Япония — Сенегал

Полуфинальные матчи пройдут 28 августа.

Расписание всех матчей плей-офф чемпионата мира — здесь.

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Александр Кравченко все материалы автора

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