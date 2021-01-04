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Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: 1/4 финала, расписание и результаты матчей 26 августа

07:00
Сборная России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В четверг, 26 августа, на чемпионате мира по пляжному футболу будут сыграны матчи 1/4 финала.

Чемпионат мира по пляжному футболу-2021. 1/4 финала
(время начала матчей московское)

Сенегал — Бразилия. 15:00
Швейцария — Уругвай. 16:30
Таити — Япония. 19:00
Россия — Испания. 20:30

Полуфиналы пройдут в субботу, 28 августа.

Испания / Япония — Сенегал / Бразилия. 18:00
Россия / Таити — Швейцария / Уругвай. 20:30

Финал и матч за 3-е место — в воскресенье, 29 августа.

ЧМ по пляжному футболу-2021: расписание плей-офф и результаты матчей

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