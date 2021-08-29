В воскресенье, 29 августа, определится победитель чемпионата мира по пляжному футболу.

В финале турнира в Москве сыграют сборные России и Японии. Начало решающего матча — в 19:30 (мск).

Соперники уже встречались. Россияне благодаря крупной победе над японцами (7:1) в 3-м туре заняли первое место в группе.

Трансляция матча — в прямом эфире на канале «Матч ТВ» (с 19.10).

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