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Россия — Япония: где смотреть трансляцию финала ЧМ по пляжному футболу

18:00
Россия и Япония определят победителя чемпионата мира. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Россия и Япония определят победителя чемпионата мира. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В воскресенье, 29 августа, определится победитель чемпионата мира по пляжному футболу.

В финале турнира в Москве сыграют сборные России и Японии. Начало решающего матча — в 19:30 (мск).

Соперники уже встречались. Россияне благодаря крупной победе над японцами (7:1) в 3-м туре заняли первое место в группе.

Трансляция матча — в прямом эфире на канале «Матч ТВ» (с 19.10).

ЧМ по пляжному футболу-2021: расписание плей-офф и результаты матчей

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