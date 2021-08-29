Россия — Япония: где смотреть трансляцию финала ЧМ по пляжному футболу
18:00
В воскресенье, 29 августа, определится победитель чемпионата мира по пляжному футболу.
В финале турнира в Москве сыграют сборные России и Японии. Начало решающего матча — в 19:30 (мск).
Соперники уже встречались. Россияне благодаря крупной победе над японцами (7:1) в 3-м туре заняли первое место в группе.
Трансляция матча — в прямом эфире на канале «Матч ТВ» (с 19.10).
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