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Горчинский уверен в победе сборной России в финале ЧМ по пляжному футболу

14:08

Двукратный чемпион мира в составе сборной России по пляжному футболу Юрий Горчинский верит, что российские игроки способны стать чемпионами мира.

«Я все равно уверен на 99%, что наши ребята станут чемпионами мира, потому что они просто должны. Они сильнее, мастеровитее, опытнее, сами все знают прекрасно, я в них нисколько не сомневаюсь. Всем, чем сможем, на трибуне поможем, а все остальное, чтобы стать чемпионами мира, у них в головах есть, тем более у себя в Москве, войти в историю. Все от них этого ждут, думаю, что им даже говорить ничего не нужно», — цитирует Горчинского ТАСС.

Финальная игра пройдет 29 августа. Россия встретится с Японией, начало — в 19.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12247675

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Виктория Кравченко все материалы автора

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