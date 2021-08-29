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Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты финала и матча за 3-е место

10:15
В финале ЧМ сыграют Россия и Япония. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В финале ЧМ сыграют Россия и Япония. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В воскресенье, 29 августа, в Москве завершится чемпионат мира по пляжному футболу.

Чемпионат мира по пляжному футболу-2021
Время начала матчей — московское

Финал
Россия — Япония. 19.30

Матч за 3-е место
Швейцария — Сенегал. 18.00

ЧМ по пляжному футболу-2021: расписание плей-офф и результаты матчей

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