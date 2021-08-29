Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты финала и матча за 3-е место

В воскресенье, 29 августа, в Москве завершится чемпионат мира по пляжному футболу.

Чемпионат мира по пляжному футболу-2021

Время начала матчей — московское

Финал

Россия — Япония. 19.30

Матч за 3-е место

Швейцария — Сенегал. 18.00

ЧМ по пляжному футболу-2021: расписание плей-офф и результаты матчей