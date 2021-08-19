Россия — США, ЧМ по пляжному футболу: где смотреть и во сколько начало матча
19:00
Сегодня, 19 августа, в Москве стартует чемпионат мира по пляжному футболу-2021.
Сборная России проведет свой первый матч на турнире, соперник — команда США. Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.
Российская сборная на ЧМ-2021 выступает в группе А, где помимо американцев также играют Парагвай и Япония.
Прямую трансляцию матча Россия — США можно посмотреть в прямом эфире на канале «Матч ТВ»
Читайте также
9
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю