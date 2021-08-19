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Россия — США, ЧМ по пляжному футболу: где смотреть и во сколько начало матча

19:00
Сборная России сыграет против США на ЧМ по пляжному футболу. Фото instagram.com/teamrussia_beachsoccer
Сборная России сыграет против США на ЧМ по пляжному футболу. Фото instagram.com/teamrussia_beachsoccer
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Сегодня, 19 августа, в Москве стартует чемпионат мира по пляжному футболу-2021.

Сборная России проведет свой первый матч на турнире, соперник — команда США. Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

Российская сборная на ЧМ-2021 выступает в группе А, где помимо американцев также играют Парагвай и Япония.

Прямую трансляцию матча Россия — США можно посмотреть в прямом эфире на канале «Матч ТВ»

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Сергей Ревенко все материалы автора

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