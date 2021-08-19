Сегодня, 19 августа, в Москве стартует чемпионат мира по пляжному футболу-2021.

Сборная России проведет свой первый матч на турнире, соперник — команда США. Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

Российская сборная на ЧМ-2021 выступает в группе А, где помимо американцев также играют Парагвай и Япония.

Прямую трансляцию матча Россия — США можно посмотреть в прямом эфире на канале «Матч ТВ»