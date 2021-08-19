Сборная Испании победила Мозамбик на чемпионате мира по пляжному футболу
20:05
Сборная Испании победила команду Мозамбика в матче чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве. Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу испанских футболистов.
В следующем туре Испания сыграет со сборной Таити, а Мозамбик встретится с командой ОАЭ. Матчи пройдут 21 августа.
Пляжный футбол
Москва (Россия)
Чемпионат мира
Группа B
Мозамбик — Испания — 4:7
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