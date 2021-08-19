Сборная Испании победила Мозамбик на чемпионате мира по пляжному футболу

Сборная Испании победила команду Мозамбика в матче чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве. Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу испанских футболистов.

В следующем туре Испания сыграет со сборной Таити, а Мозамбик встретится с командой ОАЭ. Матчи пройдут 21 августа.

Пляжный футбол

Москва (Россия)

Чемпионат мира

Группа B

Мозамбик — Испания — 4:7