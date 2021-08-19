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Сборная Испании победила Мозамбик на чемпионате мира по пляжному футболу

20:05
Мозамбик — Испания — 4:7. Фото Instagram
Мозамбик — Испания — 4:7. Фото Instagram

Сборная Испании победила команду Мозамбика в матче чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве. Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу испанских футболистов.

В следующем туре Испания сыграет со сборной Таити, а Мозамбик встретится с командой ОАЭ. Матчи пройдут 21 августа.

Пляжный футбол

Москва (Россия)

Чемпионат мира

Группа B

Мозамбик — Испания — 4:7

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Александр Кравченко все материалы автора

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