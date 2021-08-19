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Финал чемпионата мира по пляжному футболу пройдет при 50-процентной заполняемости

19:00
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Генеральный секретарь РФС Александр Алаев выступил на пресс-конференции чемпионата мира по пляжному футболу.

— Допускаете ли вы возможность заполнить арену полностью на финальный матч?

— Как вы знаете, есть ограничения от Роспотребнадзора, которые должны соблюдать все. Думаю, что здоровье людей — главное. Посмотрим, как будет развариваться ситуации с коронавирусом в Москве. На данный момент у нас есть возможность заполнить арену только на 50 процентов, — сказал Алаев на пресс-конференции.

Чемпионат мира состоится с 19 по 29 августа в Москве. На мировом первенстве выступят команды России, Белоруссии, Бразилии, Испании, Мозамбика, ОАЭ, Омана, Парагвая, Португалии, Сальвадора, Сенегала, США, Таити, Уругвая, Швейцарии и Японии.

(Антон Иванов)

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