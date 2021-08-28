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Колосков отреагировал на выход сборной России в финал домашнего ЧМ

20:00

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал выход сборной России по пляжному футболу в финал чемпионата мира.

«Радостная новость! Особенно на фоне неудачных выступлений наших профессиональных футбольных клубов. Наши пляжники с каждым разом играли все лучше, лучше и лучше, а теперь они в финале. Можно поздравить ребят, болельщиков и тренеров. Судейство? Это все мифы какие-то. Если судейство плохое, то команда проигрывает. Наша команда выиграла, значит оно было нормальным», — сказал Колосков «СЭ».

Команда России в серии пенальти победила сборную Швейцарии в полуфинальном матче чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Второй финалист турнира определится в матче между Японией и Сенегалом.

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Данил Алешин все материалы автора

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