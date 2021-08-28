Антон Шкарин: «Когда сравняли, то было ощущение, что победим»
20:02
Капитан сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин прокомментировал результат матча 1/2 финала чемпионата мира против команды Швейцарии (5:5, 5:4 по пенальти).
— Сначала расслабились, а потом во втором периоде произошла неразбериха, начали пропускать и нужно было переломить ситуацию. Хорошо, что успели!
— Когда сравняли счет в игре, то какие ощущения были?
— Когда сравняли, то было ощущение, что победим. На чемпионате мира просто так за 20 секунд не сравнивают.
— Мужицкая победа?
— Вам виднее. Наверное, да. На характере.
— Кого хотели бы в финале?
— Сенегал, с ними не играли еще.
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