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Антон Шкарин: «Когда сравняли, то было ощущение, что победим»

20:02
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Капитан сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин прокомментировал результат матча 1/2 финала чемпионата мира против команды Швейцарии (5:5, 5:4 по пенальти).

— Сначала расслабились, а потом во втором периоде произошла неразбериха, начали пропускать и нужно было переломить ситуацию. Хорошо, что успели!

— Когда сравняли счет в игре, то какие ощущения были?

— Когда сравняли, то было ощущение, что победим. На чемпионате мира просто так за 20 секунд не сравнивают.

— Мужицкая победа?

— Вам виднее. Наверное, да. На характере.

— Кого хотели бы в финале?

— Сенегал, с ними не играли еще.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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