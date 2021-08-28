Капитан сборной Японии: «Россия будет фаворитом в финале»

Капитан сборной Японии по пляжному футболу Озу Морейра прокомментировал выход в финал чемпионата мира по пляжному футболу, в котором они сразятся с россиянами.

«Это шикарный чемпионат мира. Мы играем на невероятном стадионе, очень рады видеть болельщиков тут. Без болельщиков турнир не был бы таким ярким. Мы добились замечательного результата — вышли в финал, и не хотим на этом останавливаться. Конечно, Россия будет фаворитом в финале, они играют у себя дома. Игра на групповом этапе показала, насколько сборная России сильная команда. Мы уже играли с ними, попытаемся извлечь ошибки, которые допустили в том матче. Изначально цель на этот чемпионат мира была — быть в топ-4. Мы уже достигли этого результата, теперь хотим только одного — взять титул чемпионов мира», — сказал Морейра.

1/2 финала японцы переиграли команду Сенегала со счетом 5:2. Финальный матч Япония — Россия состоится завтра, 29 августа, в Москве. Начало встречи — в 19.30 (мск).