Япония победила Сенегал и сыграет с Россией в финале чемпионата мира по пляжному футболу
20:45
Сборная Японии по пляжному футболу вышла в финал чемпионата мира. В 1/2 финала японцы переиграли команду Сенегала со счетом 5:2.
Финальный матч Япония — Россия состоится завтра, 29 августа, в Москве. Начало встречи — в 19.30 (мск).
Пляжный футбол
Москва (Россия)
Чемпионат мира
1/2 финала
Япония — Сенегал — 5:2
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