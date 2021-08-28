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Япония победила Сенегал и сыграет с Россией в финале чемпионата мира по пляжному футболу

20:45
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Сборная Японии по пляжному футболу вышла в финал чемпионата мира. В 1/2 финала японцы переиграли команду Сенегала со счетом 5:2.

Финальный матч Япония — Россия состоится завтра, 29 августа, в Москве. Начало встречи — в 19.30 (мск).

Пляжный футбол

Москва (Россия)

Чемпионат мира

1/2 финала

Япония — Сенегал — 5:2

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Александр Кравченко все материалы автора

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