Япония победила Сенегал и сыграет с Россией в финале чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная Японии по пляжному футболу вышла в финал чемпионата мира. В 1/2 финала японцы переиграли команду Сенегала со счетом 5:2.

Финальный матч Япония — Россия состоится завтра, 29 августа, в Москве. Начало встречи — в 19.30 (мск).

Пляжный футбол

Москва (Россия)

Чемпионат мира

1/2 финала

Япония — Сенегал — 5:2