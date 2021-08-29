Пляжный футбол
Чемпионат мира
Новости
Таблица Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Пляжный футбол   //    ЧМ по пляжному футболу

Глушаков пригласил сборную России по пляжному футболу отметить победу в Миллерово

21:04
Теги:

Полузащитник футбольных «Химок» Денис Глушаков поздравил с победой на чемпионате мира по пляжному футболу главного тренера сборной России Михаила Лихачева и пригласил его и российскую команду к себе в гости в Миллерово.

«Лихачев лучший! Поздравляю с чемпионством, очередным! Очень рад за пацанов и искренность вашей команды, и знаю, как вы готовитесь и сплачиваете коллектив. Только так рождаются большие победы. Миллерово вас ждет всегда — не нарушайте традиций. В декабре встретимся на турнире, мужики», — написал Глушаков в Instagram.

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

Сборная России в воскресенье в финале чемпионате мира в Москве победила команду Японии со счетом 5:2. Для россиян этот титул стал третьим в истории.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Зенит» и «Лион» близки к договоренности по трансферу Азмуна. Сумма сделки составит 15 миллионов евро
Гонка на «Гран-при Бельгии» не будет возобновлена, победителем объявлен Ферстаппен
Короли мира! Россия — трехкратный чемпион мира по пляжному футболу!
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
4
Офсайд