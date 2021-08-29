Глушаков пригласил сборную России по пляжному футболу отметить победу в Миллерово

Полузащитник футбольных «Химок» Денис Глушаков поздравил с победой на чемпионате мира по пляжному футболу главного тренера сборной России Михаила Лихачева и пригласил его и российскую команду к себе в гости в Миллерово.

«Лихачев лучший! Поздравляю с чемпионством, очередным! Очень рад за пацанов и искренность вашей команды, и знаю, как вы готовитесь и сплачиваете коллектив. Только так рождаются большие победы. Миллерово вас ждет всегда — не нарушайте традиций. В декабре встретимся на турнире, мужики», — написал Глушаков в Instagram.

Сборная России в воскресенье в финале чемпионате мира в Москве победила команду Японии со счетом 5:2. Для россиян этот титул стал третьим в истории.