Колосков считает, что победа сборной России на ЧМ по пляжному футболу позитивно настроит болельщиков

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной России по пляжному футболу на чемпионате мира в Москве. Россияне в финальном матче переиграли команду Японии со счетом 5:2.

«В начале было какое-то сомнения в окончательной победе, но слава богу, что тренеры смогли подвести команду к пику формы в финале. Ну, и молодцы футболисты, выигрывали на последних минутах и секундах. Эта победа позитивно настроит болельщиков на матч перед сборной Хорватии. Повысится ли интерес к пляжному футболу после провалов в большом футболе? Одно к другому никакого отношения не имеет. Разные виды спорта. Проводить аналогии здесь бессмысленно», — сказал Колосков «СЭ»,

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходило в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно.