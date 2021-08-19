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ФИФА осудила спекуляции билетами на матчи чемпионата мира по пляжному футболу

17:30
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Международная федерация футбола осуждает спекуляции билетами на матчи чемпионата мира по пляжному футболу в Москве.

«ФИФА довольна интересом, проявленным российскими болельщиками к чемпионату мира по пляжному футболу 2021 года. Продажа билетов прошла очень хорошо. ФИФА всегда считала незаконную и неправомерную продажу и распространение билетов серьезной проблемой, о которой необходимо сообщить компетентным органам. Зрители и болельщики всегда должны использовать официальные и законные пункты продажи билетов для покупки билетов на соревнования», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ФИФА.

Билеты поступили в открытую продажу вечером 12 августа. Их стоимость на матчи группового этапа составляет 400 рублей, на игры 1/4 финала — 500 рублей, на полуфиналы — 600 рублей, на встречу за третье место и финал — 700 рублей. Перекупщики продают билеты в несколько раз дороже.

Чемпионат мира состоится с 19 по 29 августа в Москве. На мировом первенстве выступят команды России, Белоруссии, Бразилии, Испании, Мозамбика, ОАЭ, Омана, Парагвая, Португалии, Сальвадора, Сенегала, США, Таити, Уругвая, Швейцарии и Японии. Россияне в группе А сыграют с командами США, Парагвая и Японии.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12171897

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Александр Кравченко все материалы автора

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