Лихачев считает, что сборная России может показать хороший результат на домашнем ЧМ по пляжному футболу

Главный тренер сборной России Михаил Лихачев поделился ожиданиями от ЧМ-2021, который пройдет в Москве.

«С одной стороны, грядущий чемпионат мира домашний, поэтому мы все чувствуем дополнительную ответственность. Есть определенное напряжение. С другой стороны, любой мундиаль — очень значимый и важный турнир. Все понимают, что в жизни таких соревнований не бывает много. Есть огромное желание выступить успешно на каждом из них. А здесь тем более — Москва, «Лужники», родные болельщики.

Определенные изменения в составе все же есть, но в целом это примерно тот же коллектив, что представлял страну на чемпионате мира 2019 года. Надеюсь, опыт игры на том первенстве окажет позитивный эффект. Думаю, у нынешнего состава есть все необходимое, чтобы показать хороший результат на домашнем чемпионате мира», — приводит слова Лихачева RT.

Чемпионат мира пройдет в Москве с 19 по 29 августа. Россия в группе A сыграет с США, Парагваем и Японией.