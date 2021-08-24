Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей 24 августа

Во вторник, 24 августа, на чемпионате мира по пляжному футболу будут сыграны заключительные матчи группового турнира. На турнире в Москве определятся участники плей-офф в группах C и D.

Чемпионат мира по пляжному футболу-2021

(время начала матчей московское)

Группа D. Оман — Сенегал. 15:00

Группа C. Сальвадор — Швейцария. 16:30

Группа D. Уругвай — Португалия. 19:00

Группа C. Бразилия — Белоруссия. 20:30

Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы и плей-офф