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Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей 24 августа

07:00
Жар-птица Жаришка — талисман ЧМ по пляжному футболу. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Жар-птица Жаришка — талисман ЧМ по пляжному футболу. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Во вторник, 24 августа, на чемпионате мира по пляжному футболу будут сыграны заключительные матчи группового турнира. На турнире в Москве определятся участники плей-офф в группах C и D.

Чемпионат мира по пляжному футболу-2021
(время начала матчей московское)

Группа D. Оман — Сенегал. 15:00

Группа C. Сальвадор — Швейцария. 16:30

Группа D. Уругвай — Португалия. 19:00

Группа C. Бразилия — Белоруссия. 20:30

Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы и плей-офф

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