Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей 24 августа
07:00
Во вторник, 24 августа, на чемпионате мира по пляжному футболу будут сыграны заключительные матчи группового турнира. На турнире в Москве определятся участники плей-офф в группах C и D.
Чемпионат мира по пляжному футболу-2021
(время начала матчей московское)
Группа D. Оман — Сенегал. 15:00
Группа C. Сальвадор — Швейцария. 16:30
Группа D. Уругвай — Португалия. 19:00
Группа C. Бразилия — Белоруссия. 20:30
Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы и плей-офф
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