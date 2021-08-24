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Сборная Бразилии разгромила сборную Белоруссии на чемпионате мира по пляжному футболу

21:39
Бразилия — Белоруссия — 5:0. Фото Instagram
Бразилия — Белоруссия — 5:0. Фото Instagram

Сборная Бразилии разгромила Белоруссию (5:0) на чемпионате мира по пляжному футболу, который проходит в Москве.

Бразильцы заняли второе место в группе С и вышли в плей-офф турнира. Первой стала Швейцария. Белоруссия — третья, Сальвадор — четвертый.

Пляжный футбол

Москва (Россия)

Чемпионат мира

Группа C

Бразилия — Белоруссия — 5:0

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Екатерина Савостина все материалы автора

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