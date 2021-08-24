Сборная Бразилии разгромила сборную Белоруссии на чемпионате мира по пляжному футболу

Сборная Бразилии разгромила Белоруссию (5:0) на чемпионате мира по пляжному футболу, который проходит в Москве.

Бразильцы заняли второе место в группе С и вышли в плей-офф турнира. Первой стала Швейцария. Белоруссия — третья, Сальвадор — четвертый.

Пляжный футбол

Москва (Россия)

Чемпионат мира

Группа C

Бразилия — Белоруссия — 5:0