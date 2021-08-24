Сборная Бразилии разгромила сборную Белоруссии на чемпионате мира по пляжному футболу
21:39
Сборная Бразилии разгромила Белоруссию (5:0) на чемпионате мира по пляжному футболу, который проходит в Москве.
Бразильцы заняли второе место в группе С и вышли в плей-офф турнира. Первой стала Швейцария. Белоруссия — третья, Сальвадор — четвертый.
Пляжный футбол
Москва (Россия)
Чемпионат мира
Группа C
Бразилия — Белоруссия — 5:0
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